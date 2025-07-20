الرواشدة وسماوي يتفقدان الاستعدادات النهائية لمهرجان جرش

وطنا اليوم: تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي خلال جولة لهما اليوم السبت على موقع المهرجان، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان في 23 تموز الحالي.

واطلع الرواشدة خلال الجولة على جاهزية المسارح والبنية التحتية والخدمات اللوجستية التي سيتم تقديمها للزوار والفرق المشاركة، مؤكدا الحرص على تقديم نسخة متميزة هذا العام تعكس غنى التراث الأردني وتنوع الفنون العربية والعالمية مع التركيز على توفير تجربة ثقافية متكاملة وآمنة للجمهور.

و أشاد بدور الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمهرجان، مشيرا الى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة عربية ودولية واسعة إضافة إلى عروض شبابية ومبادرات مجتمعية.

من جهته عرض سماوي خلال الجولة التي شارك بها أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال عياصرة وعدد من مديري الدوائر والبلديات والجهات المعنية جاهزية المسارح الرئيسية والبنية التحتية بما يشمل المسرح الجنوبي والشمالي إلى جانب المرافق الخدمية والمناطق المخصصة للعروض الشعبية والحرف اليدوية.

وأشار سماوي الى أن إدارة المهرجان تنسق مع كافة الجهات المعنية خاصة المحافظة والبلديات والآثار والسياحة من أجل ابراز الوجه الحضاري للمهرجان الذي سيحمل هذا العام طابعا فنيا متجددا يجمع بين الأصالة والحداثة ويعكس التنوع الثقافي العربي إلى جانب حضور لافت لفنانين من مختلف الدول.

وأكد الحرص على أن تكون هذه الدورة متميزة من حيث التنظيم والمضمون لتليق بمكانة مهرجان جرش كأحد أبرز المهرجانات الثقافية في المنطقة، مشيدا بالتعاون المستمر مع الجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية الدخول والخروج وتوفير تجربة ثقافية ممتعة وآمنة لكافة الزوار.