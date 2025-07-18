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الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في محافظة العاصمة

ساعة واحدة ago
الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في محافظة العاصمة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تمكنت صباح اليوم من السيطرة على حريق شب في أحد مصانع الأحذية بمنطقه ماركا الشمالية قدره مساحته بما يزيد عن 500 م٢
وأضاف الناطق الإعلامي أن سرعة وصول الفرق المتخصصة كان لها الدور الكبير في عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي ومنع امتداده إلى الطوابق العليا وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من اليات الدفاع المدني العملياتيه وعدد كبير من كوادر الإطفاء المتخصصة
وأوضح الناطق الإعلامي أن الحريق نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وذلك نظرا لطبيعة المواد المشتعلة ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.


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