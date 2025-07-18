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الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

4 ساعات ago
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وطنا اليوم:صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وادارة مكافحة المخدرات، تمكنت فجر يوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية المنطقة العسكرية الجنوبية تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.


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