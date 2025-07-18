تفاصيل جريمتي قتل منفصلتين في إربد والزرقاء

وطنا اليوم:قُتلت فتاة عشرينية على يد شقيقها الحدث طعناً، الأربعاء، أثناء تواجدها في منزل عائلتها في إربد، إثر خلافات عائلية نشبت بينهما، وفقاً لمصدر مقرب من التحقيق.

وقال المصدر إن جثة المغدورة، البالغة من العمر 24 عاما، نقلت إلى قسم الطب الشرعي في إربد لتشريحها وتحديد سبب الوفاة.

وأشار المصدر إلى أن شقيق المغدورة، وهو الحدث “المشتبه فيه”، يجري التحقيق معه من قبل الشرطة تمهيدًا لإحالته إلى مدعي عام الأحداث لاستجوابه ومعرفة دافع الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي حادثة أخرى، وقعت جريمة قتل في الرصيفة حيث قتل شاب عشريني على يد آخر من جنسية عربية خلال مشاجرة بينهما، أصيب خلالها المغدور الذي تم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقًا.

ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للمشتبه فيه تهمة القتل القصد، وقرر توقيفه لمدة 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

وكان مدعي عام الزرقاء قد أحال ملف القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.

وأشار المصدر إلى أن الجثة جرى تشريحها من قبل لجنة طبية شرعية، حيث تبين أنها أصيبت بعدة طعنات، كانت إحداها قاتلة وأدت إلى الوفاة.