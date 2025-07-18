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الدفاع المدني وسلاح الجو يخمدان الحريق في أحراج جرش

6 ساعات ago
الدفاع المدني وسلاح الجو يخمدان الحريق في أحراج جرش

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، مساء الخميس، إنّ فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني وبإسناد من طائرات من سلاح الجو الملكي والشرطة وقوّات الدرك ومديرية زراعة جرش تمكنوا خلال ساعات معدودة من إخماد حريق أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافّة والأشجار الحرجية في محافظة جرش.
وأكّد الناطق الإعلامي في بيان صحفي أنّه ونظرًا لطبيعة المنطقة وتضاريسها الوعرة كان للجهود المشتركة واستخدام الآليات الحديثة والإسناد الجوي دور رئيس في سرعة السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لمساحات أوسع، هذا ولم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح .
وبين أنّ فرق الإطفاء ما زالت تباشر عمليات التبريد وتفقّد بؤر الحريق تجنبًا لتجدد الحرائق، فيما فتحت الأجهزة المعنية تحقيقًا في أسباب الحريق.


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