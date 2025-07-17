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إدارة مهرجان جرش تولي “المونودراما” اهتماما خاصا كأحد أشكال التعبير المسرحي الرفيع

26 ثانية ago
إدارة مهرجان جرش تولي “المونودراما” اهتماما خاصا كأحد أشكال التعبير المسرحي الرفيع

وطنا اليوم-ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته التاسعة والثلاثين، ينطلق برنامج “المونودراما المسرحي” بعرض افتتاحي مميز بعنوان “المحطة الأخيرة”، تؤديه الفنانة القديرة عبير عيسى، وهو من تأليف وإخراج حكيم حرب.

 

ويجسد هذا البرنامج اهتمام إدارة المهرجان بالمسرح كفن يحمل رسالة فكرية وإنسانية، تُعبر عن قضايا الوطن والهوية والإنسان، وتفتح أبواب الحوار والتأمل والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى.

المونودراما، بصيغتها الفردية المكثفة، تعكس قدرة الممثل على تجسيد التجربة الإنسانية بأدواته الإبداعية الخاصة، وهو ما تحرص إدارة المهرجان على إبراز حضوره هذا العام.

 

كما أعلن المهرجان عن اختيار الدكتورة ريم سعادة شخصية للمهرجان لهذا العام، تقديرا لمسيرتها الغنية في مجالات التلفزيون، والمسرح، والدوبلاج الصوتي، ووفاء لعطائها الممتد في الساحة الفنية.

 

ويشتمل برنامج المونودراما على عشرة عروض مسرحية من عدة دول عربية، هي: الأردن، مصر، سوريا، فلسطين، العراق، تونس، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، والبحرين، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان “اتجاهات النقد المسرحي الحديث” تقدّمها الدكتورة سامية حبيب من مصر، وندوة حوارية بعنوان “مقاربة التمثيل بين الخشبة والشاشة” للفنانة تقلا شمعون من لبنان.

 

ويحل على المهرجان هذا العام ضيوف شرف بارزون من رموز الفن العربي، وهم:

 

أسعد فضة (سوريا): أحد أعمدة المسرح والدراما السورية ، تقلا شمعون (لبنان): ممثلة أكاديمية بارزة وصاحبة حضور فني مميز

خالد زكي (مصر): ممثل قدير ومخرج مسرحي صاحب تجربة طويلة في خشبة المسرح.


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