بقلم د. مصطفى محمد عيروط

الكشف للجميع نتيجة التحقيقات المهنيه عن أعمال وأموال ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المحظوره هو عين العقل حتى يعرف الجميع هذه الجماعه التي من قاعدتها الاستعداد للتحالف مع الشيطان لأجل مصالحها وابتعدت عن كتاب ثاني مؤسس لها الامام الهضيبي في كتابه المعروف -دعاه لا قضاه-

ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المحظوره التي عبر تاريخها ومن يقرأ ويتابع عنها ويحلل عنها بأنها جماعه ظلاميه اقصائيه تسعى للسلطه حتى بتحالف مع الشيطان ومهما كلف ذلك من دم وقتل وتشريد فكانت أداة لتخريب دول وتعرض أهلها للقتل والتشريد واللجوء وتعطيل التقدم فيها والتنميه و بأنها جماعه تعمل بالظلام وتحت الارض وتقصي كل من يخالفها وليس معها عندما وأصيبت بالغرور بوصولها للسلطه في دولة عربيه لمدة محدودة وانكشفت لأنها ظلاميه اقصائيه ففشلت خلال عام لان تفكيرها سلبي ظلامي اقصائي

واليوم ونحن نتابع ما نشر فتتكشف اوراق التوت لهذه الجماعه المحظوره ولاول مره نعرف هذه المعلومات والحقائق والملايين التي تملكها ووسائلها في الوصول وطرق استخدام الأموال وطرق جمعها وبعد هدف جمعها عن المعلن وطرقها الجهنميه في الباطنيه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه حتى تسجلها باسماء أشخاص وطرق تغلغلها فظاهره انساني وباطنه سياسي لخطط لاحقه وكما يبدو تعرفها قبادتهم العالميه والكبيرة في إثارة الناس والتحريض بشعارات لدغدغة العواطف واستقطاب المغطى عيونهم عنها باسم الدين والإنسانية والخير وتبرعات المحتاجين واستغلال الأزمات من أجل جمع الأموال وتكديسها بأسماء أشخاص وبطرق مختلفه والاستثمار أيضا في الخارج وهذه الطرق أشبه بحركات دوليه لجماعات محظوره عالميا

ويمكن للقارىء في الانترنت عن دور أكاديمية التغيير التي انشئت قبل ما يسمى الربيع العربي من قبل الإخوان المسلمين للقيام بدور ما يسمى الربيع العربي تنفيذا لمخططات خارجيه لطامعين في ثروات المنطقه من بترول وغاز وخامات وحتى في الشمس وتنفيذ تقسيمها لدويلات وضع عام ١٩٨٢ مخطط برنارد لويس و في أندلس جديد يخطط له ولتنفيذمخططات جهنميه حتى تبقى المنطقه مقسمه اثنيا وضعيفه مستهلكه ومكانا لتجارة السلاح والفوضى

واستمعت إلى آراء كثيرين التقيت بهم والذين أبدوا إعجابهم بكشف أعمال وأموال ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المحظوره وبطرق علميه موضوعيه ومهنيه في العمل لكشف هذه الأعمال والطرق والأموال التي كانت تستخدم وتجمع مما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المحظوره التي للاسف أعضاؤها يعيشون بيننا في المدن والقرى والأرياف والمخيمات والبوادي والذين اعتقد في معظمهم لا يعرفون عن هذه الأموال والأعمال مما يستدعي منهم التحرك والاستقالات الجماعيه حتى لا يشرف اي شخص البقاء في جماعه محظوره بأعمالها التي كشف النقاب عنها وقد تم الكشف عن أعمالها والتي لا تسر كل مخلص لهذا الوطن الذي يواجه التحديات ولكن بهمة قيادتنا الهاشميه الوفيه والشعب الوفي والجيش العربي المصطفوي الوفي والاجهزة الامنيه الوفيه سينتصر على كل التحديات فهذا الوطن وطن الشده والغلبة ولن تحلم أي جهة في الدنيا أن يحدث في الاردن تصدعات ومشاكل لأن الأردنيين أسرة واحده متحده خلف قيادتنا الهاشميه التاريخيه وشعار الجميع من الطره إلى الدره ومن الشونه إلى الرويشد في الداخل والخارج

كلنا معك جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم

واعتقد من واجب كل مخلص أن يعرف الآخر عن هذه الأعمال والطرق التي كانت تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين المحظوره والتي نشر عنها في الإعلام ونشرت كل ما أعلن على صفحتي على الفيس بوك وهذه الأعمال والطرق التي لا ترفع الراس لمنتسبيها وأعوانهم بل تطأطىء الرأس أيضا لكل من كان يعلم بها ولا يخبر الجهات المعنية فالاصل بأن الاردن اولا ومصلحة الجميع العامه اولا

وسنبقى من نجيع القلوب نقول بصوت واحد

عاش الاردن

عاش الملك

والمبدأ خالد مخلد راسخ

الله

الوطن

الملك

وهذا الوطن وطن طيلة حياته وطنا خالدا مفتاح المنطقه تاريخيا ومن يقرأ تاريخ الاردن والامبراطوريات التي مرت عليه وشاهدها للان يعرف ذلك وسيبقى وطنا خالدا مخلدا كل من فيه يرفع الرأس عاليا بأنه اردني واردنيه ولم يكن ولن يكن لأحد ساحه

فهنا نعيش ونموت بعزة وكرامه

ووطني الاحلى وللحديث بقيه.