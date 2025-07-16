عودة طائرات سلاح الجو بعد مشاركتها بإخماد حرائق الغابات في سوريا

وطنا اليوم:عادت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني من نوع “بلاك هوك” إلى أرض الوطن، بعد إتمام مشاركتها الفاعلة في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق من الأراضي السورية، وذلك عقب عشرة أيام متواصلة من العمل الميداني والطلعات الجوية المكثفة.

وجاءت المشاركة بتوجيهات ملكية سامية، واستجابة عاجلة لما شهدته الأراضي السورية من حرائق واسعة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وانفجار مخلفات الحروب، حيث أسهمت الطائرات الأردنية في تنفيذ سلسلة من الطلعات الجوية الدقيقة لإخماد النيران في المناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة في وصول الفرق الأرضية لها، بالتنسيق مع كوادر الدفاع المدني الأردنية والسورية، مما ساعد في احتواء النيران وإنقاذ الأرواح والممتلكات والحد من انتشارها نحو القرى والمناطق السكنية.

وأعربت الجهات المختصة في سوريا عن شكرها وتقديرها الكبير للجهود الأردنية، مشيدةً بالكفاءة العالية التي أظهرتها الطواقم الأردنية خلال تنفيذ مهامها، وبالخبرات المتقدمة التي يمتلكها سلاح الجو الملكي الأردني في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وتجسد هذه المهمة النبيلة الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية، وحرصها الدائم على أداء واجباتها الإنسانية والأخوية بكفاءة واقتدار، انسجاماً مع رؤى القيادة الهاشمية الرامية إلى دعم الأشقاء وتقديم العون والمساعدة في أوقات الأزمات والكوارث.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من الدول الرائدة إقليمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتواصل دعمها للدول الشقيقة والصديقة التي تواجه كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية.