الأردن ثاني أغلى دولة عربية بأسعار البنزين

وطنا اليوم:أظهرت ارقام جديدة صادرة عن “غلوبال بيترول برايسيز” ان الأردن ثاني اغلى دولة عربية في سعر البنزين.

تختلف أسعار البنزين بدول العالم بشكل كبير بسبب تباين سياسات الدعم والضرائب وتكاليف الإنتاج، فبينما تعتمد بعض الدول على دعم أسعار الوقود تتبع أخرى أنظمة تسعير تعكس الأسعار العالمية.

تاليا ، إحصائية لأغلى أسعار البنزين في الدول العربية، بحسب بيانات “غلوبال بيترول برايسيز” حتى تاريخ 14 يوليو 2025:

1. الأردن : 1.53 دولار للتر الواحد

2. المغرب: 1.536 دولار للتر الواحد

3. تونس : 0.871 دولار للتر الواحد

4. لبنان: 0.799 دولار للتر الواحد

5. سوريا: 0.786 دولار للتر الواحد

ترتيب الدول والمناطق في العالم بأغلى أسعار البنزين:

1. هونغ كونغ: 3.534 دولار للتر الواحد

2. إيسلندا: 2.477 دولار للتر الواحد

3. هولندا: 2.207 دولار للتر الواحد

4. إسرائيل: 2.195 دولار للتر الواحد

5. الدنمارك: 2.171 دولار للتر الواحد

6. سويسرا: 2.133 دولار للتر الواحد

7. سنغافورة: 2.129 دولار للتر الواحد

8. ليختنشتاين: 2.108 دولار للتر الواحد

9. ألبانيا: 2.053 دولار للتر الواحد

10. اليونان: 2.027 دولار للتر الواحد