بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

ما رأي وزير الشؤون السياسية بحل المجالس البلدية وأثره على منظومة التحديث السياسي

16 ثانية ago
ما رأي وزير الشؤون السياسية بحل المجالس البلدية وأثره على منظومة التحديث السياسي

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
غريب ما قامت به الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل موعدها الدستوري وبدون مبرر قانوني مقنع، بالرغم من التصريحات المتكررة أكثر من مرة بأنه لا يوجد حل للمجالس البلدية في الوقت الحالي وأنه أمامها وقت طويل للعمل والإنجاز ، لقد كان قرار الحل مفاجئ ، ولاقى القرار ردود فعل شعبية وحتى نيابية وحزبية غاضبة ومعارضة للقرار، علما بأن رؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات هو اختيار شعبي وليس اختيار حكومي، وهذا سوف ينعكس سلبا على منظومة التحديث السياسي لأنه لم يعد للقاعدة الشعبية ثقة بالانتخابات وأوراق اقتراعهم التي وضعوها في صناديق الاقتراع ، بسبب عدم احترام خياراتهم ، وهذا القرار ربما يكون حافزا ودافعا للناخبين بالإحجام والتكاسل في التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة ، لأن المواطن أصبح يشعر من عدم جدوى المشاركه في الاقتراع ، ماذا كان سوف يضير الحكومة لو انتظرت كمان شهرين أو أقل حتى تكمل المجالس مدتها الدستورية والقانونية وتقدم بعدها على حل المجالس ، وبذلك تتفادى هذه الردود الشعبية الناقدة والغاضبة، وزيادة فجوة الثقة بينها والحكومة ، والشهرين اللذان تفصلنا عن موعد الحل القانوني للمجالس ليست بالمدة الطويلة ولن تؤثر على سلبا على عمل المجالس ، لا بل بالعكس سوف يقوم رؤساء المجالس بمحاولة تحقيق أكبر ما يمكن من إنجازات خلا المدة لترك بصمات واضحة لهم، وبذلك تكسب الحكومة مزيداً من ثقة الشارع الأردني ويسجل لها هذا الصبر والتأني، بدلا من التسرع باللجوء إلى قرار الحل ، وبذلك تتفادى هذه الغضبة الشعبية ، بالنظر إن الانتخابات القادمة سوف تتأخر بضعة أشهر عن موعدها القانوني بهدف إنجاز التعديلات الجديدة على قانون المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ولا أعلم ما هو رأي وزير الشؤون السياسية بهذا الحل المتسرع ، والذي ربما سوف ينعكس سلبا على منظومة التحديث السياسي التي ما زالت في بداية الطريق ، وكان على وزير الشؤون السياسية بشكل خاص ، والحكومة بشكل عام الإلتزام بمنظومة التحديث السياسي ومخرجاتها وتعزيز ثقة الناس بها وخصوصاً بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الإنتخابات النيابية من نزاهة وحيادية زاد من ثقة الشارع الأردني بنزاهة الانتخابات ونظافتها ، ومن صدقية الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب بجدية التوجه بإنجاح منظومة التحديث السياسي بشموليتها وفق رؤية وطموح جلالة الملك عبدالله الثاني ، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:35

الاردن الوطن من ظهر البكب.. الى النيابة..!

19:34

الدكتور عطا أبو الحاج يزجي الشكر والعرفان لكادر وحدة غسيل الكلى في مستشفى الإستقلال

19:27

كيف يمكن لشخص أن ينام بلا فراش؟.. مشهد صادم يهز الرأي العام السوري

19:19

علاج ورم نادر بالأشعة لطفل في مستشفى الملك المؤسس

19:14

شخصيات فلسطينية تثمن موقف الملك في حماية مقدسات القدس

19:10

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية لتصنيع مستحضرات التجميل بشكل مخالف

19:08

السياحة : تحسن المؤشرات لم ينعكس بشكل متوازن على جميع المناطق

19:04

الأردن يرحب بقرار حكومة سوريا وقف إطلاق النار في محافظة السويداء

19:02

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي قبيلة بني صخر وآل قمحية

17:39

رسالة انتقاد من موظف سابق لوزير الشباب: أين ذهبت روح الوزارة

17:00

أ.د. حمدان بالمؤتمرالعربي في الاردنية : الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية للعملية التعليمية ولمجتمع رقمي آمن

16:59

تهنئة وتبريك الى ابن العم ابراهيم النجادا ابو وسام وزوجته الفاضله ام وسام بمناسبة تخرج ابنهما خالد

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025وفيات الأحد 13-7-2025