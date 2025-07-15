أنا بخير .. لطفي لبيب يتعرض لجلطة دماغية جديدة

وطنا اليوم:كشف مصدر مقرّب من الفنان المصري القدير لطفي لبيب عن تعرّضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقّي الرعاية اللازمة، وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24″، أن لبيب يخضع حالياً لسلسلة من الفحوص والتحاليل الطبية، خشية إصابته بجلطة ثانية، مؤكدا أن الأطباء يحرصون على الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي. كما طالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي أول تعليق له بعد دخوله المستشفى، طمأن الفنان لطفي لبيب جمهوره برسالة مقتضبة، قائلا: “أنا بخير، ولكني ممنوع من الكلام.. وإن شاء الله أكون كويس.. ادعولي”. وجاء تصريحه ليهدّئ من حالة القلق التي انتشرت بين محبيه بعد تداول أخبار مرضه خلال الساعات الماضية.

من جانبه، قال محمد الديب، مدير أعمال الفنان، إن عدداً من نجوم الفن من مختلف الأجيال حرصوا على زيارته والاطمئنان عليه في المستشفى، مؤكدا استمرار دعمهم النفسي له في هذه الأزمة الصحية.

يُذكر أن لطفي لبيب يُعدّ من أبرز الفنانين في مصر والعالم العربي، وقد ترك بصمة خاصة بأدواره المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون.