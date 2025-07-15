الجامعة الهاشمية تعقد اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة هونغ كونغ لتعزيز التعليم والبحث العلمي في طب الأسنان

وطنا اليوم:في إطار سعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وقّعت كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية اتفاقية تعاون أكاديمي مع نظيرتها في جامعة هونغ كونغ، المصنفة ضمن أفضل الجامعات العالمية، حيث تحتل المرتبة الثانية آسيويًا، وتأتي كلية طب الأسنان فيها في المرتبة الثانية عالميًا بحسب تصنيفات QS World University Rankings by Subject لعام 2025.

وتسعى الاتفاقية إلى توطيد أواصر الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث والتدريب السريري، وتنفيذ برامج علمية مشتركة، وتوفير فرص لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والتخصصي في مجال طب الأسنان.

وأكد رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي العالمية المتميزة، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع جامعة هونغ كونغ يعكس حرص الجامعة الهاشمية على تطوير بيئة أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، ويمنح الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصًا تعليمية وتدريبية نوعية تواكب أحدث التطورات في العالم.

كما شدد عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور زياد الدويري على أهمية هذه الاتفاقية في دفع مسيرة الكلية نحو التميز والابتكار، قائلاً:” أن هذا التعاون مع واحدة من أبرز كليات طب الأسنان عالميًا سيمكّننا من تطوير المناهج الدراسية وتعزيز المهارات السريرية والبحثية لدى طلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية، خصوصًا في مجالات الابتكار والتقنيات الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته.”

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور لي جيان جين، عميد كلية طب الأسنان في جامعة هونغ كونغ، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجامعة الهاشمية، مؤكدًا أن كلية طب الأسنان بجامعة هونغ كونغ تؤمن بأهمية الشراكات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التميز في التعليم والبحث العلمي، معرباً عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة مرموقة مثل الجامعة الهاشمية، لما تمتلكه من طاقات أكاديمية وبحثية متميزة، مشيراً إلى أن الجامعة الهاشمية تتطلع ومن خلال هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع أكاديمية مشتركة تسهم في إعداد جيل متميز من أطباء الأسنان، مزوّدين بأحدث المهارات والمعارف العلمية.

ومن الجدير بالذكر إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقًا واعدة للتعاون المثمر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتؤكد مكانة الجامعة الهاشمية كمؤسسة رائدة تسعى باستمرار إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في النهوض بالتعليم الجامعي محليا ودوليا