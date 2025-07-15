61.1 % نسبة النجاح في الشامل للدورة الربيعية 2025

وطنا اليوم:بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية، 61.1%، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسب النجاح في الدورات السابقة، وفق ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.

وقال العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا للامتحانات، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4310) طلاب وطالبة.

وأشار إلى أن الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الرافدة لهذه الدورة التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية (51) كلية، فيما بلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (7072) طالبا وطالبة.

وتقدم من الطلبة للامتحان بورقة أو أكثر (7056) طالبا وطالبة، إذ بلغ عدد الطلبة المتغيبين عن الامتحان بجميع أوراقه (16) طالبا وطالبة، وفق العجلوني.

وأشار إلى أن عدد التخصصات الأكاديمية والتطبيقية (107) تخصصات، كما أوضح العجلوني أنه جرى ضبط 30 مخالفة أثناء الامتحان.

وبين أنه جرى إعلان النتائج بعد أن أنهت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة الإجراءات كافة المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة، ومراجعة الملاحظات الإلكترونية كافة على أسئلة الامتحان، وكما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان، أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، ودراسة جميع الملاحظات من قِبل لجان فنية متخصصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لأوراق الامتحان النظري كافة، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.