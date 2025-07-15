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إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الربيعية

دقيقتان ago
إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الربيعية

وطنا اليوم:اعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2025.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 7056 طالبا وطالبة، بحيث بلغ عدد المشتركين فعليا 7072 من 51 كلية رافدة، ضمن 107 تخصصات معتمدة.
وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني أهمية الشفافية في إعلان النتائج وحرص الجامعة على تطوير امتحان “الشامل” بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وجودة التعليم التقني والمهني في الأردن.

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