66 % منهم من القطاع العام؛9500 متقاعد مبكر في النصف الأول من العام 2025

الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد متقاعدي الضمان الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 حوالي (15000) متقاعد، من ضمنهم ما يقرب من ( 9500 ) متقاعد على نظام التقاعد المبكر أي بنسبة ( 64% ) من إجمالي المتقاعدين الجدد للفترة المذكورة.

ويبلغ عدد متقاعدي المبكر من القطاع العام من العدد أعلاه ( 6300 ) متقاعد ويشكّل هؤلاء ما نسبته ( 66.6% ) من متقاعدي المبكر الجدد للفترة نفسها.

والمفارقة أن عدد من خرجوا على تقاعد الشيخوخة ( إكمال سن 60 للذكور وسن 55 للإناث) خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ ( 3900 ) متقاعد ليشكّلوا ما نسبته (27%) فقط من عدد المتقاعدين الجدد للنصف الأول من العام الجاري.

مفارقة عجيبة غريبة قلبت القاعدة إلى استثناء والاستثناء إلى قاعدة بفضل سياسات حكومية غير مدروسة.