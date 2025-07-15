بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

66 % منهم من القطاع العام؛9500 متقاعد مبكر في النصف الأول من العام 2025

23 ثانية ago
66 % منهم من القطاع العام؛9500 متقاعد مبكر في النصف الأول من العام 2025

الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد متقاعدي الضمان الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 حوالي (15000) متقاعد، من ضمنهم ما يقرب من ( 9500 ) متقاعد على نظام التقاعد المبكر أي بنسبة ( 64% ) من إجمالي المتقاعدين الجدد للفترة المذكورة.

ويبلغ عدد متقاعدي المبكر من القطاع العام من العدد أعلاه ( 6300 ) متقاعد ويشكّل هؤلاء ما نسبته ( 66.6% ) من متقاعدي المبكر الجدد للفترة نفسها.

والمفارقة أن عدد من خرجوا على تقاعد الشيخوخة ( إكمال سن 60 للذكور وسن 55 للإناث) خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ ( 3900 ) متقاعد ليشكّلوا ما نسبته (27%) فقط من عدد المتقاعدين الجدد للنصف الأول من العام الجاري.

مفارقة عجيبة غريبة قلبت القاعدة إلى استثناء والاستثناء إلى قاعدة بفضل سياسات حكومية غير مدروسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:31

مسرحا أرتميس والصوت والضوء وشارع الأعمدة.. ثلاثية الفرح الأردني في جرش 2025

09:30

إعلان أسماء المشاركين في “بشاير جرش” للمواهب الشابة بنسخته 12

09:28

تمام موسى الحناحنه في ذمة الله

09:25

وزيرة السياحة والآثار تلتقي رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات

09:17

فرض حظر تجول في مدينة السويداء بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً

09:10

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

09:07

وزير الخارجية: الأردن جاهز لإرسال مئات شاحنات المساعدات يوميًّا لقطاع غزة

01:49

مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في ماعين يعقد اجتماع للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي

00:03

الطراونة يشكر كل من ساهم في إيصال الدم الأردني إلى غزة

22:53

العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : هل يسمع دولة الرئيس “أنّات” القطاع السياحي والفندقي أم لا؟!

20:50

ترخيص أول محطة لضغط الغاز الطبيعي المنتج من الريشة

20:40

مستقلة الانتخاب : التدريب عبر منصّة جاهز متاح لجميع المواطنين وفق شروط

وفيات
تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025وفيات الأحد 13-7-2025وفيات الخميس 10-7-2025