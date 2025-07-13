العثور على جثة مهندس في وزارة المياه بعد يومين من وفاته

وطنا اليوم:عُثر، يوم السبت، على جثة مهندس يعمل في وزارة المياه والري داخل مكتبه، في ظروف وُصفت بالغامضة، بحسب ما أفاد مصدر أمني اليوم الأحد.

وبيّن المصدر، أن عمال النظافة في الوزارة هم من اكتشفوا الجثة داخل المكتب، وسارعوا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وباشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في الحادثة فور وصولها إلى الموقع، حيث تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي من أجل تحديد سبب الوفاة بدقة.

وأشار المصدر إلى أن المهندس المتوفى كان يعاني من سجل مرضي سابق، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا المرض أو ارتباطه المحتمل بالوفاة، مؤكدًا أن التحقيقات ما تزال جارية للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.