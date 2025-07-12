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مشاريع حيوية للفوسفات تفقّدها رئيس الحكومة في العقبة .

12 يوليو 2025
مشاريع حيوية للفوسفات تفقّدها رئيس الحكومة في العقبة .

بقلم -د.عبدالمهدي القطامين

كنت قد نشرت ادراجا حول زيارة رئيس الحكومة للعقبة واطلاعه على مشاريع حيوية جديدة وفوجئت بحجم التساؤلات الاستنكارية التي اوردها أخوة متابعين والتي تطلب مني مشروعا واحدا نفذ على أرض الواقع وبحكم اطلاعي سأكتفي بمشروعين حيويين قامت عليهما شركة الفوسفات

افتتح احدهما رئيس الوزراء في زيارته الخميس للعقبة فيما تم وضع حجر الأساس للمشروع الثاني وهما مشروعان مهمان على صعيد السلامة العامة للعاملين في كافة منشآت الصناعة والسياحة في المنطقة الجنوبية للعقبة .

المشروع الاول وهو افتتاح مركز الإسعاف المتطور والمجهز بكل المستلزمات ووسائل الاسعاف ووضعه في خدمة المنطقة الصناعية المتنامية على الشاطىء الجنوبي للعقبة الأمر الذي سيعزز من عناصر السلامة العامة في منشآت صناعية حيوية ويحمي العاملين في حال حدوث اي طارىء .

 

اما المشروع الثاني والذي يعد ضرورة ملحة فهو البدء بتنفيذ خزانات الأمونيا (Double Wall),( Double Integrity) لمزيد من الأمان في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وتوفير اعلى متطلبات السلامة العامة في هذا المجال ووفق المعايير الدولية الفضلى (Best Practice).

والمشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 40 مليون دولار، سينفذ خلال عامين من تاريخ وضع حجر الأساس وقد تم خلال العامين الماضيين وأثناء دراسة فنيات المشروع عقد لقاءات مع فنيين ومختصين محليين،ومع خبراء اجانب مختصين للعمل على اعداد المواصفات الفنية اللازمة لمثل هذا النوع من الخزانات حيث تم اعتماد نموذج الخزانات ثنائية الجدار والتي تعد من أكثر أنواع الخزانات أمانا والقادرة على التعامل وحفظ مادة الامونيا تحت ظروف بيئية حرارية متفاوتة إضافة إلى توفيرها احتياطات امان واسعة أهمها زيادة الأمان والحد من التسربات ففي حالة حدوث تسرب من الجدار الداخلي، يبقى السائل داخل الجدار الخارجي، مما يمنع انتشار الأمونيا في البيئة ويقلل من المخاطر المحتملة.

مثلما يقلل الجدار المزدوج من احتمالية تسرب الأمونيا إلى البيئة المحيطة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأمونيا

ويوفر الجدار الخارجي حماية إضافية ضد التآكل، مما يزيد من عمر الخزان ويقلل من تكاليف الصيانة.

ملخص القول أن ثمة عمل على الأرض واستثمارات ربما لا يعلم جدواها غير المتخصصين لكنها تعد من ضروريات الاستثمار الآمن المحافظ على السلامة العامة وعلى بيئة العمل .


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