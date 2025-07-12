العجارمة: من افتعل أزمة النقابة هو من “حبلها بولدها”.. والدولة راعية للمعلم لا الأيديولوجيا

وطنا اليوم-عمّان – قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية، الدكتور نواف العجارمة، إن ما وصلت إليه أزمة نقابة المعلمين لم يكن إلا نتيجة لتصرفات وتصعيد مفتعل من داخل بعض الأطر النقابية، مؤكدًا أن من “حبلها بولدها” – في تعبير مجازي – هو من سعى إلى تأزيم المشهد ودفعه إلى الصدام مع الدولة.

وأوضح العجارمة أن المعلم الأردني يحظى بعناية كاملة من قبل الدولة، التي تبذل جهودًا مستمرة لتوفير بيئة تعليمية محفزة، وتطوير قدرات المعلمين، وتمكينهم من أداء رسالتهم بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو أيديولوجي للعمل التربوي.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق رؤية وطنية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية برمتها، وتعزيز مكانة المعلم كركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، بعيدًا عن التجاذبات التي أضرت سابقًا بجوهر الرسالة التربوية.