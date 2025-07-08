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التنمية: عرضنا ايواء متضرري بناية اربد لمكان مهيأ فندقيا والسكان فضلوا الانتقال لاقاربهم

8 يوليو 2025
التنمية: عرضنا ايواء متضرري بناية اربد لمكان مهيأ فندقيا والسكان فضلوا الانتقال لاقاربهم

وطنا اليوم:أكدت التنمية الاجتماعية أن كوادر المديرية تحركت فورا إلى موقع البناية المهددة بالانهيار والتي تم إخلاؤها بالكامل امس في مدينة إربد وجرى التواصل مباشرة مع سكان البناية البالغ عددهم 6 شقق سكنية.
وشددت التنمية على انه تم العرض عليهم المبيت في بيت شباب اربد وهو مكان مهيأ فندقيا باسرة ومكيفات ومطابخ وحراسة وخصوصية للاسر ولم يتم العرض عليهم المبيت بمدارس كما اشيع .
وقالت التنمية إن المديرية عرضت على أربعة من المستأجرين نقلهم إلى دور الإيواء التابعة للوزارة وتأمين المبيت لهم في بيت شباب اربد إلا أنهم فضلوا الانتقال إلى منازل أقربائه وهو خيار تم احترامه بعد التأكد من توفر مكان آمن لهم .
وأوضحت أن اثنين من مالكي الشقق كانوا يقطنون في البناية أيضا وقد انتقلوا إلى منازل ذويهم بعد عملية الإخلاء.
وأكدت أن مديرية التنمية تتابع أوضاعهم وتبقى على استعداد لتقديم أي دعم أو خدمة إنسانية لازمة في مثل هذه الحالات.
وشددت التنمية انها تلتزم بدورها الإنساني والاجتماعي في التدخل السريع بمثل هذه الكوارث المفاجئة ن السلامة والأمان للمواطنين أولوية قصوى وأن أي شخص بحاجة للدعم أو الإيواء يتم التعامل معه بأقصى درجات الاهتمام.


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