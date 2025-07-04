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جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده شمال قطاع غزة

48 ثانية ago
جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال “حادث عملياتي” وقع في شمال قطاع غزة.
وكشف جيش الاحتلال في بيان أن الجندي القتيل هو الرقيب يائير إلياهو، البالغ من العمر 19 عامًا، من بلدة عزر، ويخدم في سلاح الهندسة القتالية ضمن اللواء الشمالي.
وأعلن الجيش أن مقتل الجندي جاء نتيجة اصطدام آليتين هندسيتين أثناء تنفيذ نشاط عملياتي.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال في شمال غزة، وسط تقارير عن اشتباكات متفرقة وقصف مكثف لمواقع في المنطقة.
الى ذلك أفادت مصادر اليوم الجمعة بهبوط جديد لمروحيات عسكرية إسرائيلية في منطقة الاشتباكات شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بهدف إجلاء جرحى من جنود الاحتلال في ظل أنباء عن حدث أمني بالمنطقة.


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