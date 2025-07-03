ترامب يدعو رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة فورا

وطنا اليوم:كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأربعاء دعوته لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الاستقالة، قائلا إن على رئيس البنك المركزي فعل ذلك فورا.

كان ترامب قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى. ورشحه الرئيس السابق جو بايدن لتولي المنصب لفترة ثانية.

ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/أيار 2026.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، إن لديه خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات ليحلوا محل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واتهم ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفشل في أداء واجبه، مشددًا على أن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل.

وانتقد ترامب بشدة موقف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، داعياً إلى تخفيضات، قائلاً إن البنك المركزي يُبقي تكاليف الاقتراض للحكومة الأميركية مرتفعة.

من جهته، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إلى أنه كان سيقوم على الأرجح بخفض أسعار الفائدة هذا العام لولا رسوم ترامب الجمركية، موضحا أن الأمر يستغرق بعض الوقت، والخيار الحكيم هو الانتظار لمعرفة المزيد حول آثار الرسوم.

وقال باول في أثناء جلسة نقاشية مع مسؤولي بعض البنوك المركزية في اجتماعهم بالبرتغال هذا الأسبوع: “في الواقع، توقفنا عن خفض الفائدة عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية وتأثيرها. وبالفعل، ارتفعت جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير نتيجة لهذه الرسوم، لكننا لم نبالغ في رد الفعل، ولم نتخذ أي إجراء”.

وأضاف “نحن فقط نأخذ بعض الوقت، وطالما أن الاقتصاد الأميركي في وضع قوي، فنعتقد أن الخيار الحكيم هو الانتظار لمعرفة المزيد ورؤية ما قد تكون عليه هذه الآثار، وحتى الآن، لم تظهر فعلياً، ولذلك، في الوقت الحالي، نحن ننتظر”.