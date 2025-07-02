تخصصات مهنيه في الجامعات

بقلم د. مصطفى عيروط

باعلان موافقة مجلس التعليم العالي يوم ٢٩-٦-٢٠٢٥على استحداث تخصصات مهنيه نوعيه وحديثه في الجامعات الاردنيه اعتبارا من بداية العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بشرط أن يتم اعتمادها اعتمادا خاصا من هيئة الاعتماد وضمان الجوده فإن مجلس التعليم العالي والجامعات الوطنيه العامه والخاصه تنفذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم “”حيث أكد جلالته في اجتماع عقد في قصر الحسينيه في ٢٠-٣-٢٠٢٤ لبحث ملف التعليم بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين ودولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظه على ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهمية التعليم المهني في التنميه الاقتصاديه

ووجه جلالة الملك إلى ضرورة أن تقوم الحكومه بتجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعيه جديده لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الاليه الجديده لامتحان الثانويه العامه “التوجيهي ”

وفي متابعه مهنية للتخصصات المهنيه الجديده التي تم استحداثها والتي تقدمت بها جامعات عامه وخاصه فنجد أنها (في درجة الدبلوم المتوسط ٤٦تخصصا مهنيا )(١٠ تخصصات مهنيه في درجة الدبلوم المتوسط بالتعاون مع )مؤسسة بيرسون العالميه BETEc )

(٥٤ تخصصا مهنيا في مرحلة البكالوريوس)

(٨. تخصصات مهنيه في الدبلوم العالي بعد البكالوريوس)(٢٨ تخصصا مهنيا في الماجستير )(٤ تخصصات مهنيه في مرحلة الدكتوراه)ويمكن للمهتم العودة إلى هذه التخصصات المهنيه التي قرر مجلس التعليم العالي استحداثها

ومن خلال متابعتي اليوميه وعملي الأكاديمي والإعلامي ولقاءاتي الميدانيه مع مختلف القطاعات فإني اعرف بأن القطاع الخاص القائم في الوطن والقادم باذن الله للوطن (تفاءلوا بالخير تجدوه)فإنه يحتاج إلى تخصصات مهنيه تطبيقيه والعالم يحتاج إلى تخصصات مهنيه ويقدر بأن من أكثر التخصصات المطلوبه في المستقبل حتى عام ٢٠٣٠ كعلوم الحاسوب والأمن السيبراني -الذكاء الصناعي-ادارة الاعمال-التسويق الرقمي-التمريض-تحليل البيانات -الطاقة المتجدده-الهندسة البيئيه- طب الطوارىء- الاشعه- التوليد وأمراض النساء -وغيرها كالتخصصات التي تم استحداثها في جامعات الاردن العامه و الخاصه والكليات الجامعيه

وكما قلت في لقاء معي حول ذلك عبر اذاعتنا -القوات المسلحه-الجيش العربي المصطفوي -فان التخصصات التي تم استحداثها تواكب السوق الوطني والعالم وألمانيا مثلا بحاجه حتى عام ٢٠٣٠الى حوالي ٤٧٠الف في تخصصات مهنيه تطبيقيه وهذا معلن في اعلام الماني وعندما كنت عميدا لكلية الزرقاء الجامعيه في جامعة البلقاء التطبيقيه زودت فيها المعنيين في التعليم العالي بها والتي زودني بها مدرس في الكليه من خريجي المانيا –

وكما قلت ردا على التخوف من هذه التخصصات التي تحتاج إلى أعضاء هيئة تدريس ومناهج ومختبرات فإن هيئة الاعتماد وضمان الجوده كما اعرف لا يمكن أن توافق على بدء التدريس بها مع بداية العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ دون توفر أعضاء هيئة تدريس ومناهج ومختبرات

ولذلك فالجامعه الاردنيه التي أصبحت عالميا برقم ٣٢٨ والتي تلقت اليوم التهنئة بها من جلالة الملك وسمو ولي العهد ونقلها لرئيس الجامعه المبدع معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر السيد يوسف العيسوي كانجاز وطني للجامعه الاردنيه نعتز به جميعا وسيكون فيها ٢٥ تخصصا جديدا مهنيا منها واستعدت الجامعه الاردنيه لذلك بتعيين ٢٠٠عضو هيئة تدريس من خريجي اول ٥٠٠جامعه على مستوى العالم وابتعثت ٥٠٠ مبتعث ليعودوا أعضاء هيئة تدريس فيها وغيرت الخطط الدراسيه فالطالب سيدرس ٩ساعات اجباريه في اللغة الانجليزيه و٦ ساعات اجباريه في اللغة العربيه و٦ساعات اجباريه في مهارات العمل اي تأهيل الخريج للعمل فورا في سوق العمل ولهذا فالجامعه الاردنيه متقدمه في تصنيف كيو اس العالمي وفي سمعتها الوظيفيه والعلاقه مع أرباب العمل اي زيادة نسب التشغيل للخريجين وتحدث ٥٠٠ قاعه ومدرج وتحدث المختبرات والبنى التحتية والخدمات

وكذلك في جامعة البلقاء التطبيقيه -كجامعة وطن- والذي سيكون فيها ١٩ تخصصا مهنيا من التخصصات التي استحدثت وفيها سيكون كليات مهنيه جديده ككلية جرش التقنيه وكلية مأدبا التقنيه إضافة إلى الكليات الموجوده في مركز الجامعه في السلط ـ١٠ كليات -و١٣كليه في محافظات المملكه -وجامعات عامه وخاصه سيكون فيها تخصصات مهنيه تطبيقيه ومنها جامعة آل البيت في المفرق التي تم إنشاء كلية فيها للتخصصات المهنيه المطلوبه

“””..والمعروف بأن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم يتابع تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه ٢٠١٦-٢٠٢٥ عبر حكومات متعاقبه “”ووجه جلالة الملك إلى أن الركائز الاساسيه للنهوض بالعملية التعليميه تتمثل بوجود تعليم تقني متقدم ومناهج متطوره ومعلم يتمتع بالقدرة المهنيه العاليه وفرص التعليم المبكر وان تنمية الموارد البشريه خيار استراتيجي واولويه للأردن الذي طالما كانت موارده البشريه وما تزال مصدر فخر واعتزاز ومنعه للوطن””

( ..ووزارة التربية والتعليم تتبنى عدة إجراءات لتنفيذ التوجه نحو التعليم المهني بما في ذلك تطوير المناهج الدراسيه لتلبية حاجات سوق العمل وتقديم برامج تدريبيه خاصه وتعزيز الشراكه مع القطاع الخاص وتوفير بيئة تعليميه داعمه للتعليم المهني وتوعية المجتمع وتبنت وزارة التربية والتعليم نظام (BETEC))(Businessand Technolog yEducationCoucil

كجزء من جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم المهني حيث يركز هذا النظام على تطوير المهارات العلميه والعمليه للطلاب من خلال التعليم القائم على الكفايات وذلك مع شركة بيرسون العالميه في عالم التعليم ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 54 الف طالب وطالبه في المناهج الجديده التي تغطي مجالات مثل الهندسه والأعمال وتكنولوجيا المعلومات ويتم تطبيقه في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر )

ولهذا في رأيي بأن التعليم العام والعالي اي في الجامعات بحاجه الى ثورة اداريه قائمه على الكفاءه والانجاز والقدرة على التفاعل مع المجتمعات والجامعات تنجح من خلال اختيار الرؤساءومجالس الأمناء لنواب رؤساء,وعمداء ورؤساء أقسام منجزبن بكفاءه وقادرين على الإقناع والتفاعل المؤثر مع المجتمعات والقدرة الاعلاميه في عصر التنافس الحاد والقريه الصغيره والقدرة على استقطاب الطلبه وإقامة شراكه حقيقيه مع القطاع الخاص والمجتمعات المحليه

للحديث بقيه

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.