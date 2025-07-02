الأمن يكثف الرقابة على مخالفات المواكب ويتوعد باجراءات مشددة بحق المحالفين

وطنا اليوم:نشرت مديرية الأمن العام مادة فيلمية قصيرة، تسلّط الضوء على خطورة مخالفة تشكيل المواكب وخروج الأجسام من المركبات، حيث عرضت مشاهد لعدد من المركبات التي تم حجزها، واتُخذ بحق سائقيها الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأكدت المديرية أن تشكيل المواكب يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُشكّل خطراً كبيراً على سلامة مستخدمي الطريق، كما يُعيق حركة السير، ويمنع المواطنين من الوصول إلى وجهاتهم بأمان.

وبينت المديرية أنها كثّفت الرقابة، سواء البشرية أو الآلية، لرصد وضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، مؤكدةً أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تقوم على الالتزام والتعاون، واحترام حق الجميع في استخدام الطريق بأمان.

ودعت المديرية أبناء المجتمع كافة إلى التعاون برفض هذه السلوكيات ونبذها، مشددة على أن التعبير عن الفرح بالمناسبات، كالتخرج أو النجاح، يجب أن يكون بطرق حضارية وآمنة، تراعي القوانين، وتحفظ الأرواح، وتعكس صورة إيجابية عن المجتمع من خلال الالتزام بالسلوكيات المرورية السليمة