العبدلي يستضيف عروضًا مجانية لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم في البوليفارد

وطنا اليوم: استمرارًا لشراكته الثقافية طويلة الأمد، يستضيف العبدلي مجددًا فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم 2025؛ حيث يحتضن ثلاثة عروض سينمائية مجانية أيام 3 و4 و5 تموز المقبل، ضمن النسخة السادسة للمهرجان التي تُقام هذا العام تحت شعار “عالم خارج النصّ” خلال الفترة ما بين 2 و10 تموز.

سيقدّم العبدلي هذه العروض في البوليفارد في الهواء الطلق، وهي مفتوحة أمام الزوّار والسياح والعائلات والشباب من مختلف الأعمار، في أجواء مميزة تكرّس رؤية العبدلي بوصفه مجتمعًا حضريًا يحتضن الفن والإبداع، ويدعم المواهب الأردنية وصنّاع السينما المستقلة.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال المهندس عامر أحمد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي: “نفتخر بشراكتنا المستمرة مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم، الذي يُعدّ من أهم المنصات الثقافية في المنطقة، ونتطلع إلى أن تظلّ مساحات العبدلي حاضنة للقصص السينمائية التي تُلامس الواقع وتحفّز على التفكير”.

ومن المقرر أن يضم برنامج المهرجان لهذا العام أكثر من 60 فيلمًا من 23 دولة، من بينها 23 فيلماً تُعرض للمرة الأولى عربياً و 16 فيلمًا تُعرض للمرة الأولى عالميًا وعدد من العروض الحصرية لقصص إنسانية قوية من غزة تُقدّم لأول مرة على الشاشة الكبيرة. وإلى جانب العروض المفتوحة في العبدلي، ستُعرض الأفلام في ثلاثة دور عرض بالعاصمة عمّان، هي: تاج سينما، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومسرح الرينبو، إضافةً إلى عروض موازية في عدد من المحافظات.

وتسعى نسخة هذا العام إلى تعزيز مبدأ الوصول والانفتاح؛ إذ تُرفق بعض العروض بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتُترجم معظم الأفلام إلى اللغتين العربية والإنجليزية لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الجمهور.