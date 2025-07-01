استمرار تشغيل المخبز الأردني بخانيونس لتوفير الخبز للنازحين

وطنا اليوم:تواصل الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تشغيل مخبز مركزي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن جهود الحملة الأردنية المتواصلة منذ أكثر من شهر لتأمين الخبز للعائلات النازحة.

وقالت الحملة، إنّ المخبز، القريب من محطة طبريا للمياه، يُعد من المخابز الأساسية في جنوب القطاع، ويخدم منطقة مكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مناطقهم.

وأوضحت أن فرق الحملة، وبالتنسيق مع الهيئة، تقوم بخبز مئات الأكياس من الطحين يوميا، وتوزيع الخبز مجانا على العائلات في مناطق مختلفة، ولا سيما في منطقة المواصي التي أصبحت ملاذا للآلاف من النازحين.

وبيّنت أن هذه الجهود الإغاثية تأتي في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها سكان القطاع، من إغلاق المعابر، وشح المواد الغذائية، وارتفاع الأسعار.

من جهتها، ثمّنت الناشطة نور النجار، ممثلة الحملة الأردنية في غزة، دعم الأردن المتواصل للقطاع، موجّهة شكرها لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد على الجهود المستمرة منذ أكثر من عامين في دعم الفلسطينيين شمالا وجنوبا.