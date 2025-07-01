بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

استمرار تشغيل المخبز الأردني بخانيونس لتوفير الخبز للنازحين

1 يوليو 2025
استمرار تشغيل المخبز الأردني بخانيونس لتوفير الخبز للنازحين

وطنا اليوم:تواصل الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تشغيل مخبز مركزي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن جهود الحملة الأردنية المتواصلة منذ أكثر من شهر لتأمين الخبز للعائلات النازحة.
وقالت الحملة، إنّ المخبز، القريب من محطة طبريا للمياه، يُعد من المخابز الأساسية في جنوب القطاع، ويخدم منطقة مكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها بعد طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مناطقهم.
وأوضحت أن فرق الحملة، وبالتنسيق مع الهيئة، تقوم بخبز مئات الأكياس من الطحين يوميا، وتوزيع الخبز مجانا على العائلات في مناطق مختلفة، ولا سيما في منطقة المواصي التي أصبحت ملاذا للآلاف من النازحين.
وبيّنت أن هذه الجهود الإغاثية تأتي في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها سكان القطاع، من إغلاق المعابر، وشح المواد الغذائية، وارتفاع الأسعار.
من جهتها، ثمّنت الناشطة نور النجار، ممثلة الحملة الأردنية في غزة، دعم الأردن المتواصل للقطاع، موجّهة شكرها لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد على الجهود المستمرة منذ أكثر من عامين في دعم الفلسطينيين شمالا وجنوبا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:45

الصحة: إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بأخرى قريبة

09:41

هل تملك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة على هذا السؤال؟!

09:40

إنجازات إعلامية أكثر منها ميدانية واقعية

09:39

وفد فرسان التغيير يلتقي السفير العضايلة في القاهرة

09:28

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة مع قوشان

09:27

بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

09:18

بسبب انخفاض المخزون.. أمريكا توقف شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

09:14

الأربعاء: انخفاض قليل على الحرارة والأجواء صيفية معتدلة

09:08

ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما

05:50

ميسون الخصاونة أول سيدة برتبة متصرف في الداخلي

22:32

بروح ديمقراطية وثقة متبادلة.. المكتب السياسي يضع استقالاته تمهيدًا لإعادة التشكيل

20:41

الأمن العام: إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025