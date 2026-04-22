جيل بلا سجائر.. بريطانيا تقر حظرا تاريخيا يمتد مدى الحياة

جيل بلا سجائر.. بريطانيا تقر حظرا تاريخيا يمتد مدى الحياة

وطنا اليوم:تنفس معارضو التدخين الصعداء بعدما أقر البرلمان البريطاني قانونا يحظر على الأطفال المولودين بعد 31 ديسمبر 2008 شراء السجائر نهائيا.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة “العمل من أجل مكافحة التدخين والصحة”، هيزل تشيزمان، إنه في أعقاب حملة استمرت عقودا لدعم التشريع الذي تم إقراره أمس الثلاثاء، “لم يعد القضاء على التدخين، وما يسببه من أضرار مدمرة، أمرا غير مؤكد، بل أصبح حتميا”.
وبموجب مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، سيحظر على الأطفال المولودين بعد 31 ديسمبر 2008 شراء السجائر نهائيا.
كما يسمح التشريع، الذي يتعين التصديق عليه من الملك تشارلز الثالث، وهو إجراء شكلي قبل دخوله حيز التنفيذ، للحكومة بتنظيم منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والنيكوتين، بما في ذلك النكهات والتغليف.
ويعد بيع السجائر أو منتجات التبغ أو السجائر الإلكترونية حاليا أمرا غير قانوني لمن هم دون سن 18 عاما. إلا أن معظم الشباب اليوم سيظلون خاضعين للحظر طوال حياتهم، مع ارتفاع الحد الأدنى لسن شراء السجائر عاما بعد عام.
ويمنح إقرار هذا القانون المملكة المتحدة أحد أقوى إجراءات مكافحة التدخين في العالم. ويشبه هذا القانون تشريعا أقره برلمان نيوزيلندا في عام 2022، لكن الحكومة اللاحقة ألغته


وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله