18 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق الشونة الشمالية

وطنا اليوم:أصيب 18 شخص على الأقل بحادث تدهور قبل محطة وادي العرب باتجاه الشونة الشمالية في محافظة إربد.

وقالت الدوريات الخارجيةإنها تعاملت مع حادث تدهور باص نقل “كوستر” واصطدامه بعمود إنارة واستقراره في الجزيرة الوسطية نتج عنه18 إصابة بين خفيفة ومتوسطة.

وبينت أن الدفاع المدني أسعف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى.

وحذرت السائقين أثناء سلوك الطريق المذكور، واتباع تعليمات الدوريات الخارجية في الموقع