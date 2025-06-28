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شركة البوتاس العربية تهنىء سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

11 ثانية ago
شركة البوتاس العربية تهنىء سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم-يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس،

والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة

من مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم،

بأصدق مشاعر التهنئة وأطيب التبريك بمناسبة عيد ميلاده السعيد.

وإذ نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموّه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خُطاه في مسيرته المباركة في خدمة الوطن إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

وإننا في شركة البوتاس العربية، إذ نستذكر ما يتمتع به سمو ولي العهد من رؤى طموحة وقيادة شابة ملهمة، لنؤكد فخرنا واعتزازنا بدوره الريادي في تمكين الشباب وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.

وكل عام وسموّه بألف خير

 


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