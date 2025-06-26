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استثمار نجاح المؤسسات الاردنيه في زمن الازمات لتنشيط الاستثمار في الاردن

26 يونيو 2025
استثمار نجاح المؤسسات الاردنيه في زمن الازمات لتنشيط الاستثمار في الاردن

بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام

اظهرت الظروف الاستثنائيه التي مرت بها الاردن صلاله وقدره المؤسسات الاردنيه في التعامل مع هذه الظروف ، كما اثبتت صلابه المواطن الاردني بالتعامل الايجابي ، مما يجعل من هذا التعامل اساسا ومعيارا مهما لتشجيع الاستثمار بالاردن ، رغم الموقع الجغرافي للاردن الا انه كدوله لم يغير بسياساته سلبا تجاه المستثمرين ، ولم يتخذ قرارات احاديه من جانب السلطه للمس بالاستثمار والمستمرين ، بل على العكس ثبت بالدليل القاطع ان السياسه الاردنيه لعبت دورا بارزا في الحفاظ على مكتسبات المستثمرين وحمايه مشاريعهم من خلال حمايه الاجواء الاردنيه والتصدي بحزم لكل ما يمس الاجواء والارض الاردنيه وخرجت مشاريع الاستثمار بدون خسائر تذكر في ظل هذه الظروف الاستثنائيه
ويسجل للملكيه الاردنيه انها لم تعطل السفر وكذلك سلطات المطار فبقيت الاجواء الاردنيه مفتوحه وتعاملت مع الظروف والتأخيرات بكل الامكانات والقدرات غير المسبوقة وهذا ايضا عامل دال على الاستقرار والقدره على الظروف الاستثنائيه ، كما بقيت حركه السلع والتجاره والنقل الداخلي بمسارها الطبيعي ،،وثبت ان هناك مخزون استراتيجي يستوعب الظروف القاهره ، كما ان التماسك الشعبي والوطني اثبت انه ذراع اساسي لبنيه المؤسسات ورديفا حقيقا للدوله ، فلم نشعر ان هناك اي تأثر بالظروف او شكوى ، بل رسم الاردنيون صوره من الثبات والاستقرار لم تشهده في دوله من دول المحيط ، بل كان المواطن والمستثمر يمارس حياته الطبيعيه رغم الظروف الصعبه بل كان يظهر حماسا واستجابه اكثر من طبيعيه .
في مقياس الاستثمار وبيئه الاستثمار بقي الاردن صامدا ومنتجا وكافه اجهزت الحياه في عمل دؤوب .
لذا نتمنى على اجهزهزالدوله الاردنيه استثمار هذا النجاح في الترويج بشكل علمي ومنظم لبيئه الاستثمار


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