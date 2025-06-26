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حرب استعراض القوى واثبات الوجود

35 ثانية ago
حرب استعراض القوى واثبات الوجود

محمد عوده الشوابكه رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى قضاء جرينه
بدأت وانتهت الحرب في استعراض القوى وتنفيذ خطط استراتيجيه وقياس مدى الصمود الايراني عن طريق الضغط لتفكيك الداخل الإيراني وضربه بأهداف مدروسة سابقة غير ان الرد من جهة ايران بطريقة مغايرة للتوقعات الإسرائيلية بوصول الرشفات الصاروخية الى الداخل الاسرائيلي وتخطي القبة الحديدية وهزيمتها وتصل إلى أهداف مبرمجة في الداخل وتدمر البنى التحتية بدقة متناهية مشكلة واقعة جديدة ومحطمة الغطرسة الصهيونيه وانهاء قوة الردع ل ” الجيش الذي لا يقهر” لتصبح مخرجات الحرب مغايرة لاهدافها لتنتج لنا معادلات جديدة وبوضوح أكبر أن الأمر لم ينتهي بعد.
لنعود ونسال من الخاسر ومن المنتصر….؟


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