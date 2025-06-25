الذنيبات يلتقي نقيب الصحفيين ويؤكد أهمية الإعلام الوطني في دعم التنمية وتعزيز الثقة بالمؤسسات

وطنا اليوم-عمان – استقبل رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة، في مقر إدارة الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس عبدالوهاب الرواد، ومديري الإدارات، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية محمد الحجايا، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وفتح مزيد من قنوات التواصل بين النقابة وإحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور الذنيبات عرضاً شاملاً استعرض فيه واقع الشركة والوضع المالي للفترة ما بين 2018 و2024، بالإضافة إلى خططها الاستثمارية للفترة 2024-2030، والتي تركز على تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية وتطوير قطاع التعدين في المملكة.

وأكد الذنيبات على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في الإيرادات العامة، وتوفير فرص العمل، وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية في مختلف مناطق المملكة.

وثمّن الذنيبات الدور المهني لنقابة الصحفيين في دعم الإعلام الوطني وتعزيز المهنية، مؤكداً أهمية الإعلام في توضيح رسالة الدولة وتعزيز ثقة الرأي العام بالمؤسسات، مشدداً على ضرورة استمرار العلاقة التشاركية بين المؤسسات ووسائل الإعلام، ضمن إطار من الشفافية والمهنية والاحترام المتبادل.

بدوره، أشاد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة، بالنجاحات التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مؤكدين دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار الوفد إلى أهمية استمرار التعاون مع الشركة في سبيل تعزيز التغطية الإعلامية التي تبرز إنجازاتها وتوضح دورها الاستراتيجي في مسيرة التنمية، مشيدين بحفاوة الاستقبال وما لمسوه من انفتاح وتعاون صادق تجاه الإعلام.

كما ناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات الإعلام الاقتصادي والتدريب المهني، بما يسهم في بناء شراكة فعالة تخدم الرسالة الإعلامية الوطنية، وتسهم في تسليط الضوء على قصص النجاح في القطاع الاقتصادي الأردني.