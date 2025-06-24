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سقوط شظايا جسم طائر بمنطقة المأمونية في مادبا

39 ثانية ago
سقوط شظايا جسم طائر بمنطقة المأمونية في مادبا

وطنا اليوم:رصدت كاميرات المواطنين، الثلاثاء، سقوط شظايا جسم طائر في منطقة المأمونية الوسطى بمحافظة مادبا، دون أن تسفر الحادثة عن أي إصابات.
وسارعت الفرق الفنية والأمنية إلى الموقع، وبدأت إجراءات الفحص والتعامل مع الحادثة وفق البروتوكولات المعتمدة.
وفي سياق متصل، جددت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين إلى توخي الحذر واليقظة، في ظل رصد متكرر لأجسام طائرة في أجواء المملكة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على السلامة العامة.


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