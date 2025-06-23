مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشيرتي الحسبان والعبادلة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، واجب العزاء إلى عشيرة الحسبان وعشيرة العبادلة.

ففي محافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد محمد سرحان الحسبا، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الحسبان ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس ابو الغنم.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم احمد فلاح العبادلة، شقيق رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، وعموم عشيرة العبادلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.