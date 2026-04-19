العثور على الشاب الخوالدة متوفياً بعد أسبوع من فقدانه

وطنا اليوم:بعد أسبوع من اختفائه في ظروف غامضة بمنطقة القادسية في ضانا بمحافظة الطفيلة، أعلن عدد من أقارب الشاب سيف صالح سليمان الخوالدة عبر منصات التواصل، أنه تم العثور عليه متوفيا، ما أثار حزنا واسعا.

وكانت أسرة الشاب قد أعلنت فقدانه منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، عقب خروجه من منزله، حيث انقطع الاتصال به بشكل مفاجئ، ما دفع العائلة لإطلاق مناشدات واسعة للبحث عنه، وسط حالة من القلق والترقب التي سادت بين أهالي المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، شارك مواطنون وأجهزة معنية في عمليات بحث مكثفة، على أمل العثور عليه سالما، إلا أن النهاية جاءت مؤلمة بعد تأكيد وفاته، وسط تحقيق رسمي بأسباب الوفاة.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على محافظة الطفيلة، حيث عبر الأهالي عن صدمتهم من هذا الخبر، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بسيرة طيبة بين أبناء منطقته.