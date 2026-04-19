العثور على الشاب الخوالدة متوفياً بعد أسبوع من فقدانه

وطنا اليوم:بعد أسبوع من اختفائه في ظروف غامضة بمنطقة القادسية في ضانا بمحافظة الطفيلة، أعلن عدد من أقارب الشاب سيف صالح سليمان الخوالدة عبر منصات التواصل، أنه تم العثور عليه متوفيا، ما أثار حزنا واسعا.
وكانت أسرة الشاب قد أعلنت فقدانه منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، عقب خروجه من منزله، حيث انقطع الاتصال به بشكل مفاجئ، ما دفع العائلة لإطلاق مناشدات واسعة للبحث عنه، وسط حالة من القلق والترقب التي سادت بين أهالي المنطقة.
وخلال الأيام الماضية، شارك مواطنون وأجهزة معنية في عمليات بحث مكثفة، على أمل العثور عليه سالما، إلا أن النهاية جاءت مؤلمة بعد تأكيد وفاته، وسط تحقيق رسمي بأسباب الوفاة.
وخيمت حالة من الحزن الشديد على محافظة الطفيلة، حيث عبر الأهالي عن صدمتهم من هذا الخبر، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بسيرة طيبة بين أبناء منطقته.


12:25

بسبب الحرب.. ضربة للسياحة في سويسرا وبريطانيا

12:19

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

12:14

إسرائيل تحذّر: ضربات قاسية على إيران بحال فشل المفاوضات

12:09

مشوقة يسأل الحكومة عن المخالفات الجسيمة في تقرير ديوان المحاسبة

12:07

وزارة الثقافة تدعوكم لحضور الندوة الحوارية بعنوان الأردن؛ الأرض والإنسان في جامعة مؤتة

11:54

أمانة عمان: الكاميرات الجديدة تهدف لتعزيز السلامة المرورية لا فرض المخالفات

11:46

الحكومة: لا تعطيل لمسيرة الاقتصاد الأردني رغم الأحداث الإقليمية

11:40

إنجاز علمي أردني لافت: البروفيسور محمد نور الطراونة يسجل ابتكارين في الولايات المتحدة

11:36

العثور على جثث 50 طفلا وستة بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

11:29

نزاع عائلي قديم متجدد يشل الحياة في بلدة بيت أمر

11:22

اغتيال القيادي في قوة الرضوان علي رضا عباس بغارة جنوبي لبنان

11:17

فيلادلفيا تحتفي بيوم العلم الأردني وتؤكد رمزيته الوطنية

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي