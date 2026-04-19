نزاع عائلي قديم متجدد يشل الحياة في بلدة بيت أمر

وطنا اليوم:تعيش بلدة “بيت أمر”، شمالي محافظة الخليل، حالة من التوتر الأمني الشديد والشلل التام، عقب تجدد اشتباكات مسلحة بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شابين وإحراق عشرات المنازل والمحال التجارية، في تصعيد وصف بأنه الأعنف ضمن نزاع مستمر منذ أربع سنوات.

سيناريو التصعيد وأعمال الحرق

بدأت موجة الأحداث الدامية إثر مقتل الشاب أكثم اخليل (33 عاما) إصابة برصاصة في الرأس، مما أشعل شرارة أعمال انتقامية واسعة. وتضمنت هذه الأعمال إحراقا متعمدا لممتلكات عائلة “أبو عياش”، طالت أكثر من 33 منشأة تتنوع بين منازل سكنية ومحال تجارية.

وتفاقم الوضع الميداني صباح اليوم مع إعلان وفاة أكرم أبو عياش (46 عاما) متأثرا بجراحه، رغم تأكيد مصادر محلية أنه لم يكن طرفا مباشرا في الشجار، وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بين العائلتين وانهيار كافة محاولات الصلح العشائري التي جرت مؤخرا.

جذور الأزمة: من ملاسنات إلى نزيف دم

وتشير التقارير المحلية إلى أن جذور هذا الصراع الدامي تعود إلى “ملاسنات” نشبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أربع سنوات، لتتطور لاحقا إلى مواجهات مسلحة حصدت حتى الآن أرواح 7 أشخاص.

تداعيات خطيرة ومناشدات لفرض الأمن

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها وتحقيقاتها للسيطرة على الموقف، في وقت تعاني فيه البلدة من انعكاسات خطيرة، أبرزها:

شلل عام: توقف كامل للحركة الاقتصادية والتعليمية داخل البلدة إثر إغلاق المحال والمدارس.

تهديد السلم الأهلي: سيطرة حالة من الخوف على نحو 20 ألف نسمة يقطنون البلدة، مخافة اتساع دائرة الثأر.

ويناشد وجهاء المنطقة وفعالياتها بضرورة التدخل الأمني الفاعل والحاسم لفرض النظام وسيادة القانون، خاصة بعد أن ثبت فشل الجهود العشائرية في احتواء هذا الخلاف الذي بات يهدد النسيج الاجتماعي.