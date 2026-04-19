إنجاز علمي أردني لافت: البروفيسور محمد نور الطراونة يسجل ابتكارين في الولايات المتحدة

وطنا اليوم:في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل الكفاءات الأردنية، حقق البروفيسور محمد نور الطراونة، أحد أبناء محافظة الكرك، نجاحاً عالمياً بتسجيل ابتكارين في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الطاقة المستدامة والكيمياء الكمية.

وشمل الابتكار الأول تطوير محفّز هجين متقدم يعزز كفاءة التفاعلات الكيميائية في تطبيقات الطاقة النظيفة، فيما تمثّل الابتكار الثاني في ابتكار عملية علمية لإنتاج السكريات من الكتلة الحيوية، بما يفتح آفاقاً واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الحيوية.

ويملك الطراونة سجلاً علمياً حافلاً، حيث نشر أكثر من 95 بحثاً علمياً محكّماً في مجلات دولية مرموقة، إلى جانب حصوله على جوائز تميز علمي من أستراليا والصين، ما يعكس مكانته البارزة في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر للأردن عامةً، ولمحافظة الكرك خاصةً، ويجسد صورة مشرقة عن الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة والإبداع على المستوى الدولي.