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الحنيطي يشيد بجاهزية وجهود سلاح الجو في حماية سماء المملكة

58 ثانية ago
الحنيطي يشيد بجاهزية وجهود سلاح الجو في حماية سماء المملكة

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، عن المهام والواجبات الموكلة إلى السلاح، وسير الأمور العملياتية واللوجستية، بالإضافة إلى الدور الهام والحيوي الذي يقوم به في ظل الظروف الراهنة.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجاهزية العالية التي يتمتع بها نشامى سلاح الجو الملكي الأردني مثمنا الجهود التي يبذلونها لحماية سماء المملكة، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وفي سياق متصل، تفقد اللواء الركن الحنيطي، مركز القيادة والسيطرة التابع لسلاح الجو الملكي، واستمع إلى إيجاز عسكري عن المهام والواجبات التي يقوم بها المركز ودوره في التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية ورصد مختلف محاولات الاختراق.
وفي ختام الزيارتين، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مشدداً على أنها على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها.


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