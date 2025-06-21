بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير التربية يطمئن على سير عملية امتحان الثانوية العامة

38 ثانية ago
وزير التربية يطمئن على سير عملية امتحان الثانوية العامة

وطنا اليوم- عمان-اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2025 / الامتحان العام في يومه الأول خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الخميس لعدد من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.

وشملت الجولة زيارة مدرستي زين الشرف الثانوية للبنات، وكلية الحسين الثانوية للبنين، حيث أكد الدكتور محافظة أن الامتحان سار كما هو مخطط له، دون ملاحظات تذكر.

واستمع الدكتور محافظة إلى ملاحظات الطلبة في المدارس التي شملتها الجولة، داعيًا الطلبة لاتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وعدم الالتفات لأي شائعات تنشر حول الامتحان.

وأكد على أهمية تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من مياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، والمراوح، وتزويدها بالمقاعد المريحة والتي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعدهم على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.

وثمن الدكتور محافظة الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية، ودورهم الفاعل في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة، متمنيًا لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:34

فلسطين -القدس- الضفة الغربيه -غزة- في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي (٢)

15:30

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل

15:25

هل يغطّي الضمان إصابات الكوارث والحروب.؟

12:37

من تيد كروز إلى الكتاب المقدس: من النصوص المقدسة إلى السياسة الخارجية: هل تُدار السياسة الأميركية الخارجية من “سفر التكوين”؟

12:27

عم النائب علي الغزاوي في ذمة الله

08:35

الفوسفات الأردنية تحصد جوائز تقديرية وتدخل قائمة “فوربس” لأقوى 100 شركة في المنطقة

06:46

خيارات الأردن للتعامل مع تداعيات الحرب

21:06

مزارعون متضررون يشكون من انقطاع الطريق الزراعي الذي يربط مزارعهم في منطقة الكنيسة الفيحاء محافظة مادبا

20:44

تعميم صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة حول ضوابط نشر إعلانات التوظيف

20:31

الصفدي يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في اسطنبول

20:26

صاروخ إيراني جديد يثير قلق إسرائيل .. ما هي مكوناته

19:46

الملك عبد الله الثاني في البرلمان الأوروبي: خطاب يحرك الضمائر وعرّى العالم

وفيات
عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025