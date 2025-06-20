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الصفدي يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في اسطنبول

13 ثانية ago
الصفدي يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في اسطنبول

وطنا اليوم:يبدأ، الجمعة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى اسطنبول، يترأس خلالها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، كما سيشارك في الدورة الحادية والخمسين مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وسيعقد الصفدي على هامش الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين.


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