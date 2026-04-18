وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آذار الماضي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر آذار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم السبت، أنها استقبلت 3620 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و 170 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 141 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، 1156 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

‏‏

ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 30 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 39 طفلاً، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 8 أطفال، بالإضافة إلى ترخيص 4 حضانات جديدة.

‏‏

وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية – إدارة حماية الأسرة والأحداث 186 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 188 حدثاً، استفاد منهم 84 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 23 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 889 مستفيدًا ومستفيدة.

‏وفي قطاع الجمعيات، أظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت 5 هيئات مؤقتة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 7 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 7 لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها جمعيتين.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6008 جمعية، حيث جرى تسجيل 18 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 135 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 22 جمعية.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 583 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 982 متسولا ومتسولة.

‏‏

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 41925 أسرة، ومن برنامج الدعم النقدي الموحد تخصيص 206533 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 70 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (100%)