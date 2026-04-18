العدوان يرعى حفل افتتاح ملعب نادي ماعين

وطنا اليوم – رعى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان مساء اليوم السبت حفل افتتاح ملعب خماسيات كرة القدم لنادي ماعين الرياضي، وتوّج فريق قدامى النادي الفيصلي بعد فوزه على فريق قدامى نادي ماعين بنتيجة استعراضية بلغت 10 أهداف مقابل 4.

وأُقيم الملعب على قطعة أرض مساحتها 6 دونمات من أراضي وزارة الزراعة، بكلفة إجمالية بلغت 75 ألف دينار، توزعت بين منحة كويتية بقيمة 50 ألف دينار، ودعم من مجلس المحافظة بقيمة 25 ألف دينار.

وحضر حفل الافتتاح السادة النواب عيسى نصار الكرادشة ، ونجمة الهواوشة، وبكر الحيصة، ومساعد محافظ مادبا السيد عماد العبادي، ورئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، ومدير شباب مادبا نمر الغنانيم ،وسعادة القاضي الدكتور ممدوح النجادا ،ومدير منطقة ماعين السيد مالك أبو الغنم

ورئيس نادي ماعين السابق ونائب رئيس محلس محافظة مادبا /اللامركزية السابق المحامي خالد العرامين وعدد من شيوخ ومخاتير ووجهاء ماعين، وعدد من الصحفيين والاعلاميين ومندوبي الصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية، وهم أحمد الحراوي ويونس أبو أصليح وعطية النجادا وخلدون الفساطلة وإذعار الحميمات…ومندوب التلفزيون الأردني الزميل أحمد القريوتي..

واشتمل الحفل، الذي أداره الزميل إذعار الحميمات، على السلام الملكي، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القاريء إحسان المداينة وفقرات وأغانٍ وطنية تغنت بالقائد والوطن وكذلك رفع الأعلام والرايات الأردنية على أسوار الملعب.

وقال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان في كلمته بالحفل أن افتتاح ملعب نادي ماعين يشكل لبنة أساسية في بناء مجتمع محلي يمارس شبابه هواياتهم الرياضية ويجدون فيه متنفساً لمواهبهم وطاقاتهم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب تعمل باستمرار على دعم الأندية والمرافق الرياضية وتوسيع انتشارها في مختلف المحافظات، إيماناً بدور الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز روح الإبداع والتميز لدى الشباب.

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم المبادرات الرياضية والشبابية التي تسهم في نشر الوعي الرياضي وتوفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة أنشطتهم المختلفة، مؤكداً أن الشباب الأردني يحظى باهتمام كبير باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

والقى اللواء الركن المتقاعد غالب الموازرة كلمة أكد فيها أن افتتاح ملعب نادي ماعين يتزامن مع مناسبة وطنية عزيزة علينا جميعاً الا وهي يوم العَلَم، ما يضفي على الحدث رمزية وطنية تعكس معاني السيادة والكرامة والانتماء..

وأشار الموازره الى أن هذا المشروع الرياضي ليس مجرد ملعب، بل مساحة للأمل ومنبراً لصقل طاقات الشباب وترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء الوطني.

وكان رئيس نادي ماعين عاطف العرامين القى كلمة رحب فيها بوزير الشباب والحضور، مؤكداً أن رعاية الوزير لافتتاح ملعب النادي تمثل رسالة تقدير كبيرة لأبناء المنطقة وتعكس حرص وزارة الشباب على تلمس احتياجات الشباب في الميدان. وشكر العرامين رئيس وأعضاء مجلس المحافظة مثلما شكر ادارة النادي السابقة ،كما قدم شكره لفريق قدامى لاعبي النادي الفيصلي وقدامى لاعبي نادي ماعين لتلبيتهم الدعوة.

واستمتع الحضور بالمباراة التي جمعت بين الجدية واللمسات الاستعراضية، حيث استعاد اللاعبون ذكريات الزمن الجميل وما قدموه للنادي الفيصلي والمنتخب الوطني وكذلك لاعبي قدامى ماعين .

ومثل فريق قدامى الفيصلي كل من موسى عوض، وجعفر حماد، ومؤيد سليم، وعماد مفرج، ووليد حامد، ومؤيد العجرمي، وعزالدين مفرج، وسالم عيسى، فيما ضم فريق قدامى ماعين اللاعبين أحمد العوامرة، وأحمد العرامين، وشادي التعمري، وخالد العوامرة، وشاهر العمرو، ومحمود السنيان، وجعفر السنيان، وأدار اللقاء الحكم مهند الحلاقي وعاونه مأمون الحلاقي.

وفي ختام الحفل، سلّم الوزير العدوان الكأس لكابتن فريق الفيصلي موسى عوض، وقلّد الفريقين الميداليات، كما جرى توزيع الدروع على مستحقيها.

وسلم رئيس نادي ماعين عاطف العرامين درع تكريمي لوزير الشباب الدكتور رائد العدوان ودرع لمحافظ مادبا تسلمه مساعده الدكتور عماد العبادي، إضافة إلى تكريم رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، واللواء الركن المتقاعد الدكتور غالب الموازرة.

وكان العدوان تفقد خلال زيارته لمحافظة مادبا مركز شباب وشابات مادبا، يرافقه مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سيف عجاج، حيث اطّلع على فعاليات برنامج الملاكمة الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن حزمة البرامج التدريبية الجديدة في المراكز الشبابية، في إطار مشروع تنمية الشباب ومحور تطوير البرامج الشبابية.

وأكد الوزير أهمية هذه البرامج في تنمية المهارات الذهنية والرياضية لدى الشباب، كما تفقد مرافق المركز والتقى الكادر الإداري وأعضاءه، واستمع إلى احتياجاتهم، موجهاً بإجراء أعمال صيانة وتأهيل للبنية التحتية بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة للشباب والشابات.