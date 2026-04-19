وفاة و5 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشوبك

3 ساعات ago
وفاة و5 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشوبك

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح متوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشوبك، بعد محطة عنيزة بنحو 3 كيلومترات، وفق ما أفادت به الدوريات الخارجية.
وأوضحت أن فرقها تعاملت مع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى معان الحكومي، فيما تم إخلاء جثة المتوفى.
وأشارت إلى وجود إعاقة مرورية على المسرب الأيمن، داعية السائقين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات رجال السير في الموقع


