منذ الهدنة.. إسرائيل تعلن مقتل جنديين وإصابة 10 بجنوب لبنان

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن جنديا آخر قتل في المعارك بجنوب لبنان، وهو ثاني جندي يُعلَن مقتله خلال أقل من 12 ساعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للجنود القتلى في لبنان إلى 15 بحسب الإحصاءات الرسمية، والجندي الأخير هو الثاني الذي يقتل في جنوب لبنان منذ الهدنة مع حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في نفس الحادث، إلى جانب أربعة أصيبوا بجروح متوسطة وأربعة إصاباتهم طفيفة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن هدنة لمدة عشرة أيام بدأت فجر الجمعة، في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث عندما مرت مركبة عسكرية فوق لغم أرضي أو عبوة شديدة الانفجار يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، مما أدى إلى انفجارها.

وأفادت التقارير بأن الجيش فتح تحقيقا في الحادث، يتركز على تحديد توقيت زرع العبوة في تلك المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء السبت عن مقتل ضابط في جنوب لبنان يوم الجمعة. وذكر أن جنديين آخرين أصيبا في الحادث، لكنه لم ينشر أي تفاصيل إضافية.

وأقر الجيش أمس السبت -في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار– بتنفيذه عدة هجمات على الأراضي اللبنانية بذريعة “إحباط تهديدات لقواته ومنع تهديد بلدات الشمال”.

وأحصت تقارير إعلامية تنفيذ الجيش الإسرائيلي 12 هجوما بالجنوب اللبناني، السبت، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بـ”خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، متحدثا في بيانين عن القضاء عبر غارات جوية على خليتين للحزب بزعم “إحباط تهديد تعرضت له قواته ومنع تهديد مباشر على بلدات الشمال”.

إقرار إسرائيلي

وفي هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قتلت أفراد خلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن غارة أسفرت عن القضاء على ما وصفها بـ”خلية إرهابية كانت تعمل بالقرب من قواته في منطقة خط الدفاع الأمامي، وذلك لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

كما اعترف بأنه شنّ قصفا بالمدفعية لدعم قواته البرية في المنطقة، مدعيا تدمير ما وصفها ببنى تحتية إرهابية. وبرر هجماته بـ”الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار”.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا قد تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، إذ ينص على “أن إسرائيل تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يُقيّد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية”.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم -في بيان له السبت- إنه “لا يوجد وقف إطلاق نار من طرف المقاومة فقط بل يجب أن يكون من الطرفين، ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهرا من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئا”.

وتأتي هذه الهجمات مخالفة لما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، من أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، لأن الولايات المتحدة تمنعها من ذلك.

وخلال 45 يوما من العدوان الإسرائيلي على لبنان -الذي بدأ في 2 مارس/آذار الماضي- قُتل أكثر من 2294 شخصا وأُصيب 7544 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.