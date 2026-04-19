كناكرية: استثمار الضمان في سكة حديد العقبة يعزز الاقتصاد وسلاسل الإمداد

وطنا اليوم: قال رئيس صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية إن مشاركة الصندوق في الإستثمار بمشروع سكة حديد ميناء العقبة تأتي ضمن توجهات الإستراتيجية للصندوق للإستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع اللوجستية ذات الأثر الإقتصادي المباشر.

وأضاف كناكرية، أن هذا الإستثمار النوعي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين، لا سيما في ظل مساهمة الصندوق في شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، بما يعزز إستثمارات الصندوق القائمة في هذا القطاع.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس قدرة الصندوق على بناء شراكات إقليمية فاعلة مع مؤسسات إستثمارية رائدة، وتؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق بوصفه أكبر مستثمر مؤسسي في الأردن، من خلال إدارة محفظة إستثمارية تتجاوز قيمتها 19 مليار دينار، تمثل أكثر من 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوجهها نحو إستثمارات إستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز تنوع مكونات المحفظة الإستثمارية وترسيخ إستدامتها.

يشار إلى أن المشروع يُعد الأضخم من نوعه في المملكة في قطاع النقل السككي، بإستثمار أردني – إماراتي، ويشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية وأنفاقاً وجسوراً، وفق المواصفات العالمية المثلى في قطاع السكك الحديدية.