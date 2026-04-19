كناكرية: استثمار الضمان في سكة حديد العقبة يعزز الاقتصاد وسلاسل الإمداد

كناكرية: استثمار الضمان في سكة حديد العقبة يعزز الاقتصاد وسلاسل الإمداد

وطنا اليوم: قال رئيس صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية إن مشاركة الصندوق في الإستثمار بمشروع سكة حديد ميناء العقبة تأتي ضمن توجهات الإستراتيجية للصندوق للإستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع اللوجستية ذات الأثر الإقتصادي المباشر.

وأضاف كناكرية، أن هذا الإستثمار النوعي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين، لا سيما في ظل مساهمة الصندوق في شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، بما يعزز إستثمارات الصندوق القائمة في هذا القطاع.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس قدرة الصندوق على بناء شراكات إقليمية فاعلة مع مؤسسات إستثمارية رائدة، وتؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق بوصفه أكبر مستثمر مؤسسي في الأردن، من خلال إدارة محفظة إستثمارية تتجاوز قيمتها 19 مليار دينار، تمثل أكثر من 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوجهها نحو إستثمارات إستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز تنوع مكونات المحفظة الإستثمارية وترسيخ إستدامتها.

يشار إلى أن المشروع يُعد الأضخم من نوعه في المملكة في قطاع النقل السككي، بإستثمار أردني – إماراتي، ويشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية وأنفاقاً وجسوراً، وفق المواصفات العالمية المثلى في قطاع السكك الحديدية.


24 ساعة
12:25

بسبب الحرب.. ضربة للسياحة في سويسرا وبريطانيا

12:19

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

12:14

إسرائيل تحذّر: ضربات قاسية على إيران بحال فشل المفاوضات

12:09

مشوقة يسأل الحكومة عن المخالفات الجسيمة في تقرير ديوان المحاسبة

12:07

وزارة الثقافة تدعوكم لحضور الندوة الحوارية بعنوان الأردن؛ الأرض والإنسان في جامعة مؤتة

11:54

أمانة عمان: الكاميرات الجديدة تهدف لتعزيز السلامة المرورية لا فرض المخالفات

11:46

الحكومة: لا تعطيل لمسيرة الاقتصاد الأردني رغم الأحداث الإقليمية

11:40

إنجاز علمي أردني لافت: البروفيسور محمد نور الطراونة يسجل ابتكارين في الولايات المتحدة

11:36

العثور على جثث 50 طفلا وستة بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

11:29

نزاع عائلي قديم متجدد يشل الحياة في بلدة بيت أمر

11:22

اغتيال القيادي في قوة الرضوان علي رضا عباس بغارة جنوبي لبنان

11:17

فيلادلفيا تحتفي بيوم العلم الأردني وتؤكد رمزيته الوطنية

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي