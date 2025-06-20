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الأمن العام يدعو الجميع إلى البقاء في أماكن تواجدهم والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة

28 ثانية ago
الأمن العام يدعو الجميع إلى البقاء في أماكن تواجدهم والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، عن إطلاق صافرات الإنذار في محافظات المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.
ودعت المديرية، المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.


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