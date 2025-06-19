الأمن يتلقى عدة بلاغات بشأن سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام،الخميس، إن مسيرة سقطت في لواء الأزرق نجم عنها إصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أسعفت لتلقي العلاج، إضافة إلى أضرارا مادية لحقت بثلاثة منازل ومركبتين، فيما تحركت الأجهزة المعنية للمكان وباشرت التعامل والتحقيق في الحادثة.

ومن جهة أخرى بينت مديرية الأمن العام سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.

وفي بيان آخر قالت المديرية إنه وردت صباح اليوم بلاغات عدة بشأن سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة تم التعامل معها جميعا.

وأضافت في بيان صحفي أنّ إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجارية، وتسببت بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، وباشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جدا، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.