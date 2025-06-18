وزيرة النقل: استدامة وانسيابية الصادرات الأردنية وتوفير البدائل أولوية في ظل التحديات الإقليمية

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، خلال لقائها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، وعددًا من الصناعيين، سبل ضمان ديمومة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية في ظل الظروف الإقليمية المستجدة، والتأقلم مع التحديات الطارئة من خلال توفير البدائل اللوجستية المناسبة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، والمدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، في إطار الجهود الوطنية لتنسيق المواقف وتعزيز الجاهزية الاقتصادية لمواجهة أي مستجدات تؤثر على انسياب البضائع وحركة التجارة الخارجية.

وأكدت التهتموني، خلال اللقاء، حرص وزارة النقل والهيئات التابعة لها على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشددة على أن الوزارة تضع في أولوياتها تعزيز انسيابية حركة الصادرات الأردنية، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، ثمّن الجغبير جهود وزارة النقل في دعم الصناعات الوطنية، مؤكدًا أهمية الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص، لضمان استمرار الصادرات وتذليل التحديات المرتبطة بوسائل النقل وسلاسل التوريد.

وقال إن القطاع الصناعي كان ولا يزال من أبرز الداعمين للاقتصاد الوطني، وإن الصادرات الأردنية تمثل اليوم أحد الأعمدة الرئيسة في تعزيز ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل، وهو ما يتطلب بيئة نقل مرنة وآمنة قادرة على مواجهة أي طارئ.

وأضاف أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب خططًا بديلة واستباقية تضمن ديمومة وصول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، معربًا عن أمله في أن تواصل الوزارة دعمها في تسهيل الإجراءات وتوفير المسارات البديلة عند الحاجة.