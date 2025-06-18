الأردن يخاطب العراق لتمديد مذكرة استيراد النفط

وطنا اليوم:قالت مديرة النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إيمان عواد، إن الأردن خاطب العراق من أجل تمديد مذكرة التفاهم لاستيراد النفط الخام التي ستنتهي في 26/6/2025.

وأكدت عواد ، أن محادثات التمديد بين البلدين تجري بإيجابية دون أي معيقات، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم قابلة للتمديد سنويا.

وبينت أن تحميل الصهاريج الأردنية بالنفط العراقي، يجري بالشكل المعتاد ضمن المعدلات المتفق عليها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا (16) دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل. والتي تشكل 7% من احتياجات الأردن النفطية.

ويلتزم الأردن بموجب المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.