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تنشيط السياحة: نعمل لوضع الأردن على خارطة الوجهات المفضلة للسائح الكوري

17 يونيو 2025
تنشيط السياحة: نعمل لوضع الأردن على خارطة الوجهات المفضلة للسائح الكوري

وطنا اليوم:نفذت هيئة تنشيط السياحة، سلسلة من الفعاليات الترويجية في كوريا الجنوبية بالتعاون مع شركة طيران الإمارات، مستهدفة كبرى شركات السياحة المتخصصة، ومحطات إعلامية بارزة، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية المؤثرة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، شملت الفعاليات لقاءات مهنية مباشرة مع ممثلي قطاع السياحة الكوري، وفعاليات جماهيرية ضمن جناح الأردن المشارك في أحد أبرز المعارض السياحية في العاصمة سيؤول، والذي أُقيم خلال الفترة من 5 إلى 8 حزيران 2025، بمشاركة محلية ودولية واسعة، جامعاً بين الأنشطة المهنية (B2B) والتواصل مع الجمهور (B2C).
واكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن السوق الكوري الجنوبي يُعد من الأسواق السياحية ذات الأولوية، لما يتمتع به من اهتمام متزايد بالسياحة الثقافية والدينية.
وقال “نحن نعمل على بناء جسور تعاون مع كبرى الشركات والمنظمات السياحية في شرق آسيا، وتوفير الأدوات والفرص التي تسهم في وضع الأردن على خارطة الوجهات المفضلة لدى السائح الكوري”.
وأوضح عربيات أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة لتفعيل الشراكات مع شركات الطيران، وخصوصاً طيران الإمارات، لما توفره من شبكة ربط عالمية.
وأكد إدراك الهيئة لأهمية التكامل بين الترويج والتسهيلات اللوجستية، ولضرورة التعاون مع الشركاء في قطاع الطيران بما يُسهم بشكل مباشر في رفع أعداد الزوار ودعم الاقتصاد الوطني.
وبينت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تسويقية متكاملة تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مع شركات الطيران لتسهيل الربط الجوي مع الأردن وزيادة أعداد الزوار من الأسواق الواعدة، لا سيما من شرق آسيا إضافة الى الترويج لمواقع المملكة التاريخية والدينية الفريدة التي تجسّد تنوع المنتج السياحي الأردني وثرائه الثقافي.
واكدت أهمية السوق الكوري الجنوبي، مشيرة إلى أن التعاون مع طيران الإمارات يشكّل نموذجاً ناجحاً في توظيف الشراكات التجارية لخدمة أهداف الترويج السياحي الوطني.


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