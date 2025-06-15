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الأمن يعثر على جثة طفل متوفى منذ ايام في العقبة

5 ثواني ago
الأمن يعثر على جثة طفل متوفى منذ ايام في العقبة

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة على جثة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات متوفى منذ عدة أيام داخل شقة سكنية تعود لذويه في منطقة الخزان.
وتلقت غرفة عمليات شرطة العقبة بلاغًا مساء السبت، وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الطب الشرعي إلى الموقع، حيث نُقلت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادث.


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